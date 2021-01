Neues Hotel mit 70 Zimmern: Jetzt fahren die Bagger für das 12-Millionen-Projekt auf

Wer in diesen Tagen von Würenlingen nach Döttingen fährt, dem fällt rechter Hand im Gebiet Vorhard eine Grossbaustelle auf. Gerüste ragen in die Höhe und Bagger stehen bereit. In den letzten Wochen wurde in einem ersten Schritt mit dem Voraushub ­begonnen. In den nächsten Monaten soll hier nach dem Parkhotel in Bad Zurzach mit seinen 175 Zimmern das zweitgrösste Hotel im Bezirk Zurzach entstehen.

Die Arbeiten ruhen momentan zwar. Das wird sich aber in wenigen Wochen ändern. Wenn alles nach Plan läuft, erfolgt Mitte Februar der offizielle Baustart, teilt die Projektleitung auf Anfrage mit.

Die Eröffnung ist trotz der erschwerten Bedingungen durch die Pandemie, wie ursprünglich vorgesehen, für den Winter 2021/22 terminiert.

Die Visualisierung zeigt, wie das Hotel dereinst aussehen wird: