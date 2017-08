Am 27. Juni trat Monika Stadelmann, SP Bad Zurzach, aus dem Grossen Rat Aargau zurück. Vor drei Jahren nahm sie den Platz ihrer Vorgängerin Astrid Andermatt ein. Anlässlich der Grossratswahlen 2016 wurde sie überzeugend in ihrem Amt bestätigt.

Die Pflegefachfrau war bis Dezember 2016 Ersatzmitglied in der Kommission Gesundheit und Sozialwesen. Seit Januar 2017 amtete sie als Mitglied der Einbürgerungskommission. Stadelmann nennt familiäre Gründe für ihr Ausscheiden.

Den frei werdenden Sitz im Rat wird David Burgherr übernehmen. Der Lengnauer erreichte nach Monika Stadelmann das zweitbeste Resultat bei den Grossratswahlen im Herbst 2016.

Wie die SP Bezirk Zurzach mitteilt, sei Burgherr auf dem Land aufgewachsen und wisse, wo in einem ländlichen Gebiet die Probleme liegen. Seit 19 Jahren arbeitet er als Sekundarlehrer. Die Vereidigung des neuen SP-Grossrats erfolgt am Dienstag, 29. August 2017, an der ersten Grossratssitzung nach den Sommerferien.