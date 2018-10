Der Klingnauer Fussballplatz ist eine Besonderheit. Er liegt nicht in einer Bauzone, dafür im Dekretsschutzgebiet des Klingnauer Stausees. Der Platz geniesst eine Bestandesschutzgarantie. Nichtsdestotrotz ist er Naturschützern ebenso ein Dorn im Auge. Diesen öffnet sich eine Angriffsflanke, wenn Klingnau die laufende Teilrevision der BNO öffentlich auflegt. Im März 2019 könnte dies der Fall sein. Dann könnten sie fordern, dass der Fussballplatz vom angestammten Platz verschwinden muss. Entsprechend hält der Stadtrat eine Einsprache etwa von Pro Natura Aargau für möglich, wie Stadtammann Reinhard Scherrer am «Dialog im Schloss» vom Samstag ausführte.

Der Stadtrat stellt deshalb neue Überlegungen an, ob der Fussballplatz verlegt werden könnte. Im Raum steht eine regionale Fussballanlage auf Böttsteiner Gemeindegebiet in Burlen. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gemeinden Böttstein, Döttingen und Klingnau sowie der Präsidenten von FC Döttingen und FC Klingnau bearbeiten diese Möglichkeit. Allerdings würde auch diese teilweise im Stausee-Schutzgebiet liegen. «Das Erfolgsrezept könnte ein Tauschhandel mit Land sein, bei dem alle profitieren», sagt Pro-Natura-Geschäftsführer Johannes Jenny im Juni der AZ zum Projekt.

Zirkuswiese ist keine Option

Doch der Weg dahin ist noch weit. Der Stadtrat will deshalb auch abklären, ob der Klingnauer Platz auf einem Teil der Fläche zwischen Schwimmbad und Stausee möglich wäre. Allerdings wohl nicht mehr auf der Zirkuswiese in direkter Nachbarschaft zu Anwohnern. Im Jahr 2012 hatte das Klingnauer Stimmvolk einen neuen Fussballplatz auf der Zirkuswiese abgelehnt. Abgeklärt werden soll zudem, ob sogar eine regionale Anlage in Klingnau möglich wäre. «Wegen des Verkehrs müssten die Erschliessung aber über das Zelgli erfolgen», sagte Scherrer. Dafür müsste die Strasse zwischen ARA und Zelgli, die sich auf Landwirtschaftsland befindet, ausgebaut werden.

Naturschützer hatten schon bei der letzten BNO-Revision eine Beschwerde eingereicht. Sie betraf die Mülihof-Parzelle, die in der Zone für öffentliche Bauten lag. Hier unterlag die Gemeinde vor dem Aargauer Verwaltungsgericht gegen Eigentümer, Bird Life und Pro Natura, welche die Parzelle einer Nichtbauzone zuweisen wollten. Die Gemeinde muss nun in der BNO-Teilrevision darlegen, dass diese Fläche langfristig für Aussenanlagen eines regionalen Schulstandorts mit bis zu 600 Schülern genutzt werden könnte und damit von öffentlichem Interesse ist. Ansonsten droht die Umzonung, etwa in die Landwirtschaftszone.

Die BNO-Teilrevision könnte im besten Fall an der Sommergemeindeversammlung 2020 erneut zum Thema werden. Wie am Samstag klar wurde, wird sie um zwei Knacknüsse ergänzt: Im Gebiet nordwestlich des Städtchens, von Bahnstation zum ehemaligen Arzthaus, soll ein Entwicklungsplan realisiert werden. Wegen der Nähe zur historischen Altstadt haben bei Denkmalschutz und Heimatschutz bei Bauprojekten ein Wörtchen mitzureden. Im Entwicklungsplan sollen konkrete Richtlinien festgehalten werden, was grundsätzlich möglich ist. Zudem will die Gemeinde auch einen attraktiveren Zugang zur SBB-Haltestelle realisieren.

Im Chis-Quartier plant die Gemeinde eine Aufzonung von der zwei- in eine dreigeschossige Wohnzone. Das Gebiet ist zwar zum grossen Teil überbaut. Doch es befinden sich hier einige ältere Liegenschaften. Ein Abriss und grösserer Neubau könnten für Eigentümer finanziell interessant sein. Die Verdichtungspläne des Stadtrats haben aber vor allem einen anderen Grund: Einzonungen sind für Aargauer Gemeinden zurzeit fast unmöglich. Eine Voraussetzung dafür wäre, dass das bestehende Bauland die vom Kanton vorgegebene Dichte von 55 Einwohnern pro Hektare Bauzone erreicht. «Wir wollen die Aufzonung aber nur, wenn wir eine sinnvolle Lösung erarbeiten können», sagte Stadtammann Scherrer.