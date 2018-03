Am Samstag konnten die Präsidentinnen von Bird Life Aargau und Bird Life Schweiz in Kleindöttingen die Baubewilligung für das Naturzentrum Klingnauer Stausee vom Gemeindeammann von Böttstein Patrick Gosteli in Empfang nehmen. Der Bau wird nach der jetzigen Planung nach den Sommerferien beginnen und im Mai 2019 eröffnet werden, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Anlässlich der Delegiertenversammlung von Bird Life Aargau erklärte zudem Regierungsrat Stephan Attiger, dass er versprechen könne, dass man bei der Natur nicht sparen werde. «Ich habe Frau Hochuli versprochen, dass es trotz Sparrunden im Kanton keine Einschränkungen für die Natur im Aargau mehr geben wird», so seine Botschaft an die Geschäftsführerin von Bird Life Aargau.

Mit der Erteilung der Baubewilligung wird die Vorbereitungsphase des Naturzentrums erfolgreich beschlossen. Sie hatte vor gut zwei Jahren begonnen, als Bird Life Aargau und Bird Life Schweiz vom Verkauf des Hauses direkt am Stausee und beim Beobachtungsturm erfahren hatten. Seither haben die beiden Naturschutzverbände und die Planer intensiv am Projekt gearbeitet.

Ab sofort läuft die Detailplanung für den Umbau des bestehenden Hauses, des Anbaus und der Umgebungsgestaltung. Diese schliesst in Zusammenarbeit mit dem Kanton auch die angrenzende Parzelle und den Solenbach ein. Gleichzeitig gilt es, die letzten nötigen Finanzen zu sichern und die Ausstellung fertig zu planen. Bird Life ist zuversichtlich bald die gesamten Finanzen für das 2-Millionen-Projekt beisammen zu haben.

Zurzibieter Leuchtturm

Das neue Naturzentrum sei ein Leuchtturm für das Zurzibiet, bekräftigt Patrik Gosteli. Regierungsrat Stephan Attiger betonte seinerseits die gute Zusammenarbeit von Kanton und Bird Life Aargau. «Hier am Klingnauer Stausee entsteht nun an einem Hotspot der Artenvielfalt im Kanton ein Naturzentrum. Ein Ort um Menschen und Natur zusammen zu bringen – ein Angebot, von dem wir sicher sind, dass es einem Bedürfnis der Menschen entspricht.» (AZ)