Nach Zoppi-Rücktritt: Alt Gemeindeammann liest Würenlinger Parteien und Gemeinderat die Leviten

Ende August überraschte André Zoppi (FDP) an der Würenlinger Gemeindeversammlung alle: Ganz am Ende verkündete er seinen sofortigen Rücktritt als Gemeindeammann. Die Genehmigung vom Kanton für die Demission hatte er bereits eingeholt. «Die Teamdynamik im Gemeinderat war in Schieflage», begründet der 60-jährige Zoppi seinen Entscheid. Auch eine «externe Unterstützung» brachte keinen Erfolg. Offenbar war das Verhältnis im Gemeinderat so zerrüttet, dass Zoppi es nicht für nötig befand, seine Ratskollegen vor der Versammlung zu orientieren.

«Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man sich durchringen muss, wo man den Schlussstrich ziehen muss», fügte Zoppi an, der seit 2010 Ammann war. Bewusst machte er seinen Entscheid an der Gemeindeversammlung öffentlich. «Hier sind alle Bürger beisammen», sagte er. Zoppi gehörte dem Gemeinderat 19 Jahre lang an, war seit 2010 Gemeindeammann. Seit dem Rücktritt wollte er sich auch auf Nachfrage der Aargauer Zeitung nicht mehr zur Sache äussern.