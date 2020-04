Nach Verkehrskollaps: Koblenz sperrt Schleichwege zum Grenzübergang – Deutsche müssen umkehren

Mit Folgen: «Viele Autofahrende hoffen, dem Stau ein Schnippchen schlagen zu können, und fahren über land- und forstwirtschaftlichen Zufahrtswege via Oberdorf», so Wanzenried. «Sie kümmern sich dabei weder um Fahrverbote noch um den schlechten Zustand der Feldwege.» Andere versuchten den Stau auf der Umfahrungsstrasse über die Landstrasse durch das Dorf zu umfahren.

Um für die Koblenzer Einwohner die Situation zu entschärfen, werden seit Anfang dieser Woche in Absprache mit dem Klingnauer Gemeinderat und der Regionalpolizei Zurzibiet werktags zwischen 16 und 19 Uhr folgende Zufahrten gesperrt: von Bad Zurzach her die Landstrasse 20 Meter nach dem Knoten ARA sowie von Klingnau herkommend die Hardstrasse, wo die Zürigasse und die Hardstrasse zusammenkommen.

So staute es nicht nur auf der Hauptstrasse, sondern auch innerhalb des Dorfes. Koblenzer, die aus dem Mittel- und Oberdorf in Richtung Bahnhof oder Grenzübergang im Unterdorf fahren wollten, kamen kaum mehr vorwärts. Sogar nach Bad Zurzach standen die Autofahrer innerhalb des Dorfes im Stau. «Das ist eine Zumutung», so Wanzenried.

Die Bewohner des Quartiers Chiesweg in Klingnau können ihre Wohnungen und Häuser ohne Behinderung weiterhin erreichen, da die Sperre weiter oben angebracht wurde. Wer via Zürigasse nach Koblenz will, wird ohne Passierschein zurzeit von Feuerwehrleuten via Hardstrasse auf die Kantonsstrasse in Klingnau zurückgeschickt − ihre Anweisungen übersteuern gemäss Repol bestehende Signalisationen, etwa das Fahrverbot auf der Hardstrasse. «Die Massnahmen zeigen derzeit sehr gute Wirkung», so Wanzenried.

Zahlreiche Koblenzer haben auf der Kanzlei bereits einen Passierschein beantragt. «Wir werden regelrecht überrannt», sagt Wanzenried. Die Rückmeldungen seien grundsätzlich positiv gewesen. Sobald die Grenzen wieder geöffnet werden, sollen die temporären Fahrverbote voraussichtlich wieder aufgehoben werden.