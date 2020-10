Nach sofortigem Rücktritt des Ammanns: Patrick Zimmermann will Zoppis Nachfolger werden

Ende August trat der langjährige Würenlinger Ammann André Zoppi (FDP) überraschend per sofort zurück. Am Freitagmittag läuft die Eingabefrist für die Kandidaturen ab. Nebst dem Ammann-Amt ist ein Gemeinderatssitz zu besetzen. Bereits bekannt ist, wer in Zoppis Fussstapfen treten möchte.