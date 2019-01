Der Rückzug der Kandidatur erfolgt in beinahe letzter Minute: Der angehende katholische Priester in Riehen BS und frühere Pfarrer in Döttingen hat sich nach einer Reihe von Vorwürfen und Rechtfertigungen nun doch entschieden, nicht zur Pfarrwahl anzutreten. Der Kirchgemeinderat bedauert dies.