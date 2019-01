«So etwas würde ich auch gern in Bad Zurzach erleben»: Dieser Geistesblitz durchfuhr den dortigen Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner am «Donnschtig-Jass» in Klingnau im vergangenen Juli. Baumgartner war einer der 3000 Zuschauer im Städtchen, die trotz anfänglichen Regens ein seltenes Live-Spektakel erlebten. «Trotz etwas Wetterpech herrschte eine tolle Volksfeststimmung und eine besondere Atmosphäre mit vielen Leuten aus unserer Region», schwärmt er noch heute.

Was hat das SRF überzeugt? «Bei solchen Aussenproduktionen suchen wir nach passenden Kulissen, spannenden Menschen und vielseitigen Geschichten», sagt Mediensprecherin Lorena Sauter. Wichtig sind Grösse und Ambiente des Sendeplatzes. Das kann Bad Zurzach mit seinem historischen Ortskern bieten: «SRF bi de Lüt – Live: Die grosse Frühlingsshow» wird mitten aus dem Herzen des Fleckens gesendet, mit der Show-Bühne vor dem Verenamünster. 2018 sassen bei der samstäglichen Live-Sendung mit dem beliebten Moderatorenduo Nik Hartmann und Annina Campell im Durchschnitt 415’000 Personen vor dem Fernseher. Die Livesendung aus Bad Zurzach ist eine von dreien in diesem Jahr. Aargauer Gastgeber von des Quotenbringers waren zuletzt Zofingen (2013), Rheinfelden (2012) und Lenzburg (2011).

Schon am Tag vor der Livesendung dürften zahlreichen Schaulustige nach Bad Zurzach kommen. Die öffentlichen Hauptproben mit Statisten werden am Freitag starten. Am Samstag folgen weitere Proben. Vorgesehen ist auch eine Festwirtschaft. Dementsprechend kommt der Gastronomie eine zentrale Rolle zu. Das Konzept arbeitet das OK derzeit aus. «Für den Samstag werden wir ein Rahmenprogramm auf die Beine stellen», kündigt Daniel Baumgartner an.

Die Details zur Sendung in Bad Zurzach, etwa welcher Hauptact auftreten wird, sind noch offen. «Wie immer bei ‹SRF bi de Lüt – Live› wird auch Bad Zurzach und die Region in seiner Vielfalt abgebildet werden», verspricht Lorena Sauter. Klar sei aber: «Die Open-Air-Unterhaltungssendung bringt den Zuschauerinnen und Zuschauern die schönsten Gegenden der Schweiz mit ihren spannenden Bewohnern und Geschichten näher.»

