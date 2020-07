Nach grosszügiger Erbschaft: Weinbaumuseum startet in digitales Zeitalter

Immer mehr Museen investieren in digitale Technologien. Mit Audioguides, Apps, interaktiven Screens und Führungen wird den Bedürfnissen Rechnung getragen. Nicht zuletzt soll bei jungen Museumsbesuchern das Interesse damit geweckt werden. Eine solche Neuausrichtung sei kostenintensiv, sagt Jurina Slavicek, die seit Anfang Juni neu die Geschäftsstelle im Weinbaumuseum in Tegerfelden leitet. Durch eine glückliche Fügung sei das Haus nun in der Lage, die Modernisierung umzusetzen und in eine neue Ära zu starten, schreibt das Museum in einer Mitteilung.

Möglich machte dies ein unerwarteter Geldsegen, den das Weinmuseum vor drei Jahren erhielt. Der 2016 verstorbene Ortsbürger Heinz Birrer vermachte dem Verein in seinem Nachlass 450'000 Franken. Geknüpft war die Erbschaft an die Auflage, das Museum weiterzuentwickeln. Ein Teil des Betrags sollte in eine Digitalisierungsstrategie fliessen. «Was wir nun machen», sagt Jurina Slavicek.

Besuch soll zu einer erlebnisreichen Zeitreise werden

Hochwertige Schenkungen und Leihgaben würden den Besuchenden zwar vielseitige und spannende Einblicke in die Welt der Weinherstellung und der Küferei erlauben, erklärt die Geschäftsführerin. «Gleichermassen entspricht die Ausstellung nicht mehr einem modernen Ausstellungskonzept. Die Besuchenden finden heute kaum zeitgemässe oder interaktive Elemente.»