Nach Fusions-Nein: Warum Mellikon bei der Verwaltung auf Zurzach zugeht – und nicht auf Fisibach

«Unsere Perspektive ist nicht gerade prickelnd», sagte Rolf Laube, Gemeindeammann von Mellikon, im letzten Herbst. Soeben hatte er vom Abstimmungsergebnis erfahren: Das kleine Dorf, Bevölkerungszahl 226, entschied sich für die Eigenständigkeit. Acht andere Gemeinden im Zurzibieter Rheintal hingegen besiegelten die Fusion: Im Jahr 2022 entsteht die flächenmässig grösste Gemeinde im Kanton Aargau mit dem Namen Zurzach.

«Dann sind wir in drei Himmelsrichtungen von einer Grossgemeinde umgeben, und im Norden grenzen wir an den Rhein beziehungsweise Deutschland. Wir sind also eingepfercht und auf uns alleingestellt», sagte Laube. «Es wartet sehr, sehr viel Arbeit auf uns.»

Mit die grösste Herausforderung: die Verwaltungsfrage. Aktuell ist Mellikon dem Verbund «Verwaltung 2000» angeschlossen. Diese wird mit Start der neuen Grossgemeinde Zurzach aber aufgelöst. Darum hat sich Mellikon in den vergangenen Monaten um eine Alternativ-Lösung bemüht. Eine eigene Verwaltung aufzubauen – dieser (auch finanzielle) Kraftakt war schnell vom Tisch, wie Rolf Laube sagt.

Keine Hochzeit, aber ein Konkubinat

Mellikon machte sich darum auf die Suche nach einem Verwaltungspartner. Die Gemeinde holte mehrere Offerten ein: von Siglistorf, Fisibach und der neuen Gemeinde Zurzach. In einer Mitteilung an die Bevölkerung teilt der Gemeinderat nun mit: «Wir haben die Offerten intensiv diskutiert und verglichen. Und wir haben uns dafür entschieden, an der Gemeindeversammlung vom November 2020 eine Zusammenarbeit mit der neuen Gemeinde Zurzach zu beantragen.»