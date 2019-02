Busse im Kanton Aargau sollen nur noch mit Strom fahren. Das fordert CVP-Grossrat Andreas Meier in seiner jüngsten Motion. Die Frage stellt sich: Hat der Besitzer des Weinguts zum Sternen in Würenlingen selbst bereits auf Elektromotoren umgestellt? «Noch nicht», sagt Meier. Er wolle jedoch seine Transportmittel in Zukunft umrüsten. Aktuell werden die Maschinen mit Benzin betrieben: «Elektrofahrzeuge auf dem Weingut sind in Zukunft klar mein Ziel. Erst kürzlich habe ich einen Diesel-Traktor für den Rebbau gekauft. Ein entsprechendes Elektrofahrzeug war zwar beim Hersteller in Planung, wir waren aber schlicht zu früh mit der Bestellung.»

In Sachen Umweltschutz bezieht Meier trotz kürzlicher Investitionen in einen dieselbetriebenen Traktor klar Stellung. Neben E-Fahrzeugen für die Arbeit auf seinem Weingut plant der CVP-Politiker die Installation einer Photovoltaikanlage: «Eine Offerte liegt bereits vor.»

Regierung ist diskussionsbereit

Der Aargauer Regierungsrat lehnt die Motion von Andreas Meier, Busflotten auf Elektrobetrieb umzustellen, zwar ab. Die Idee sei zu restriktiv. Tatsächlich sind Streckenpreise mit der neuen Technologie minim teurer. Durchschnittlich koste ein gefahrener Kilometer heute 7,75 Franken, bei Bussen mit Elektroantrieb seien es rund 8,50 Franken, hält Meier fest.