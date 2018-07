Bereits zum zweiten Mal produzierte das Schweizer Fernsehen nach 1997 die beliebte Live-Sendung «Donnschtig-Jass» im Zurzibieter Städtchen. Um Punkte am Jasstisch kämpften am Donnerstagabend die beiden Ortschaften Zweisimmen und Thun. Ganz knapp hatten am Schluss die Simmentaler die Nase vorn und dürfen die nächste Sendung in ihren eigenen Gefilden durchführen.