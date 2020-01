Nach aufsehenerregendem Fall Horowitz: Medizinische Versorgung in Aargauer Gemeinde ist gerettet

Zwei Hausarztpraxen gibt es heute in Würenlingen. Dass dies in Zukunft so bleibt, war mehrere Jahre ungewiss. Zu einem ist da der Fall des Hausarztes Peter Horowitz (71): Sieben Jahre dauerte es, bis er seine Praxis an der Dorfstrasse im vergangenen Herbst einem Nachfolger übergeben konnte (siehe Box). Zum anderen ist da die Praxis von Maria-Pia und Rolf Mahler am Kaiserackerweg. Seit vier Jahren suchen sie einen Nachfolger für ihre Praxis, aber bisher erfolglos. Jetzt steht fest: Beide Arztpraxen ziehen auf April unter ein Dach in ein neues regionales Ärztezentrum neben dem Einkaufszentrum Aarepark. In Zukunft sollen auf 380 Quadratmetern vier bis fünf Ärzte praktizieren. Damit wird die medizinische Grundversorgung im Dorf gesichert.

Der Fall Peter Horowitz Der Fall sorgte für Aufsehen: Der Würenlinger Hausarzt Peter Horowitz (71) suchte fünf Jahre nach einem Nachfolger für seine Praxis. Als er 2017 glaubte, ihn endlich gefunden zu haben, machte ihm der Kanton einen Strich durch die Rechnung. Der Kantonsarzt verweigerte die Zulassung des damals 43-jährigen Kandidaten aus Deutschland. Der Grund: Der Kanton setzte die damals gültige Zulassungsbeschränkung (Ärzte-Stopp) des Bundes strikte um. Horowitz wehrte sich, wandte sich an die Regierung und forderte zusammen mit der Würenlinger Bevölkerung, angeführt von Ex-Ammann Arthur Schneider, die Kriterien für die Zulassung von ausländischen Ärzten zu lockern. Mit Erfolg: 2018 lenkte der Kanton ein und definierte Kriterien für Ausnahmebewilligungen. Zwar sprang Horowitz’ Kandidat aus Deutschland aus gesundheitlichen Gründen ab, im Dezember 2018 übernahm aber die Praxis Gruppe Schweiz AG seine Praxis. Im Oktober 2019 übergab Horowitz offiziell an seinen Nachfolger, den 59-jährigen Haidar Hojjat Shamamy, der bei der Praxis Gruppe angestellt ist. (az)

Besitzer des neuen Ärztezentrums ist die Praxis Gruppe Schweiz AG. Das Unternehmen mit Sitz in Hünenberg (ZG) engagiert sich für Nachfolgeregelungen von Hausärztinnen und Hausärzten. Sie übernahm im Dezember 2018 Horowitz’ Praxis. Im vergangenen Oktober liess sich Peter Horowitz pensionieren und der 59-jährige Haidar Hojjat Shamamy trat seine Nachfolge an. Der Facharzt für Allgemeine Innere Medizin ist bei der Praxis Gruppe angestellt, die unterdessen 32 Arztpraxen in der Deutschschweiz betreibt. Das wird auch im neuen Ärztezentrum so bleiben – die neuen Ärzte werden bei der Praxis Gruppe angestellt sein, Rolf und Maria-Pia Mahler jedoch werden bis zu ihrer baldigen Pensionierung auf eigene Rechnung arbeiten. Bis jetzt hat das Unternehmen die Zusage einer weiteren Hausärztin im 50-Prozent-Pensum. Mit weiteren würden zurzeit Gespräche geführt, unter anderem mit einer Frauen- und einer Kinderärztin. Ärztezentrum als Modell der Zukunft Die Praxis Gruppe hat bereits ähnliche Projekt realisiert, beispielsweise in Brienz. «Doch die Dimension in Würenlingen ist für uns eine unternehmerische Herausforderung», sagt Verwaltungsratspräsident Joseph Rohrer. Denn auch für die Praxis Gruppe ist es nicht einfach, Hausärzte zu finden. Hausarztmedizin sei komplex, und immer mehr junge Ärztinnen und Ärzte würden nach Teilzeitstellen suchen. «Ein Ärztezentrum ist dafür ideal», sagt Rohrer. Die Ärzte könnten sich untereinander austauschen, und mit dem einheitlichen System, auf das alle Ärzte Zugriff haben, könnten Patienten in dringenden Fällen auch zu einem anderen Arzt. Rohrer stellt aber klar: «Die persönliche Beziehung zwischen Arzt und Patient ist uns wichtig – wir wollen kein Zentrum schaffen mit anonymen Ärzten.»

Ende März zieht Shamamy in das neue Ärztezentrum. Das Gebäude an der Wiesenstrasse wurde vor rund einem Jahr fertiggestellt und liegt neben dem Aarepark. Im Gebäude befinden sich auch ein Bettenfachgeschäft und ein Denner. Bis 14. April wollen auch Rolf und Maria-Pia Mahler ihre Praxis zügeln. Noch im vergangene Herbst hatten sie sich nach der erfolglosen Suche nach einem Nachfolger entschieden, ihre Praxis nach über 30 Jahren zu schliessen und in den Ruhestand zu gehen. «Die vergangenen vier Jahre waren eine emotionale Achterbahn für uns», sagt Maria-Pia Mahler. Immer wieder hätten Interessenten abgesagt. Auf das neue Ärztezentrum freuen sich die beiden. «Wir können ein spannendes Projekt aufgleisen und jüngeren Kollegen die Hausarztmedizin schmackhaft machen», sagt Rolf Mahler. Und mit der Praxis Gruppe habe man jetzt einen sicheren und professionellen Partner. Er plant, seine Patienten noch bis Ende Jahr zu betreuen und allenfalls danach das Pensum zu reduzieren – «wenn es weiterhin so Spass macht». Maria-Pia Mahler möchte nach wenigen Monaten in den Ruhestand. «Ich habe bereits zwei Bonusjahre gemacht», sagt sie.

Es ist eine schöne Geschichte, dass es uns jetzt gelungen ist, den Grundstein für ein regionales Ärztezentrum zu legen. André Zoppi, Gemeindeammann (FDP)