Nach 150 Jahren: Ehemalige Giroflex verschwindet aus Koblenz – Gemeindeammann: «Das tut weh»

Schon im Sommer 2017 stand der Standort des Bürostuhl­herstellers Giroflex in Koblenz vor einer unsicheren Zukunft. Damals übernahm die norwegische Flokk-Gruppe das fast 150-jährige Traditionsunternehmen. Schliesslich gab Flokk 2018 bekannt, von 110 Arbeitsplätzen 30 ins Ausland zu verlagern. Diesen Dienstag teilte der skandinavische Konzern nun seine Pläne mit, den Standort im Zurzibiet definitiv aufgeben zu wollen. Davon sind 60 Stellen betroffen. Die restlichen fünf Mitarbeiter der Bereiche Service und Brand-Marketing sollen an den letzten verbleibenden Schweizer Standort in Opfikon (Glattbrugg) wechseln, wo heute elf Mitarbeitende vorwiegend im Bereich Verkauf und Marketing arbeiten. Für das Dorf ist das Ende der Flokk AG, wie die ehemalige Giroflex seit 2018 heisst, ein grosser Verlust. «Mit der Aufgabe des Standortes in Koblenz endet eine 150-­jährige Tradition», sagt Renato Hirrlinger, Geschäftsführer des Standortes Koblenz. Zwar lebe die Marke Giroflex in Polen weiter, wo im Werk Turek die Bürostühle in Zukunft produziert werden sollen. «Emotional geht uns aber etwas verloren», sagt Hirrlinger. Denn Giroflex war eines der letzten Unternehmen aus der Möbelindustrie, die im Zurzibiet auf eine lange und stolze Tradition zurückblicken kann.

Nach dem Aus des 150-­ ­jährigen Familienunternehmens Weibel Möbel in Endingen 2015, dem Konkurs der ZKD Büromöbel AG in Kleindöttingen im selben Jahr und der Schliessung der Stuhl- und Tischfabrik Klingnau AG 2019 bleiben nach dem Aus von Giroflex noch der international tätige Klingnauer Luxus­ledermöbelhersteller de Sede und das Familienunternehmen Intertime in Endingen. Der Koblenzer Ammann Andreas Wanzenried bedauert das Ende des Traditionsunternehmens, welches das Dorf stark geprägt habe. 1872 eröffnete der Deutsche Albert Stoll I. die Fabrik in einer Baracke, sein Sohn Albert Stoll II. erfand 1926 den modernen Bürostuhl. 1935 übernahm Albert Stoll III. die Geschicke der Stuhlfabrik und machte aus der Albert Stoll Giroflex AG ein internationales Unternehmen.

