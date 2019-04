Neun an der Zahl, in jedem Ortsteil eines, in Felsenau deren zwei. «Mit den Mitfahrbänkli können unkompliziert Fahrgemeinschaften gebildet werden, die nicht nur Orte, sondern auch Nachbarn näher zueinanderbringen», sagt der zuständige Gemeinderat Magnus Sieber.

Leuggern macht mobil. Die Zurzibieter Gemeinde besteht aus acht verschiedenen Ortsteilen. Wer rasch ins Zentrum möchte oder von einem Ortsteil in den anderen, auf den wartet unter Umständen ein längerer Weg. Nun werden am Samstag sogenannte Mitfahrbänkli eingeweiht.

Etzwil : In der Dorfmitte neben dem Brunnen von Hettenschwil kommend auf der rechten Seite. Felsenau: Beim ehemaligen Bahnhofsgelände und auf dem Gischberg. Fehrenthal: Eingangs Fehrenthal, von Leuggern kommend auf der linken Seite. Gippingen: Vis-à-vis Landgasthof Weisses Kreuz. Hagenfirst: Ausgang Hagenfirst, von Hettenschwil kommend auf der li. Seite. Hettenschwil: Beim Dorfeingang, von Leuggern kommend auf der linken Seite. Leuggern: Parkplatz Gemeinde/Spital. Schlatt: In der Dorfmitte neben dem Brunnen.

Auf einem Flyer, den die Gemeinde noch verteilen wird, steht: «Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner fahren täglich alleine in ihren Autos. Es kostet kaum Zeit und kein Geld, auf diesen Strecken jemand anderen mitzunehmen. Es braucht nur etwas Mut – trauen Sie sich und lassen Sie alte Traditionen neu aufleben!» Mit der Tradition ist das Reisen per Autostopp gemeint. Etwas, das Sieber in seiner Jugend gelegentlich auch machte.

Im Internet entdeckt

Der Vorschlag für das Mitfahrbänkli kam indes von der Gemeindeangestellten Claudia Widmer. Entdeckt hatte sie es im Internet. In Österreich, Deutschland, aber auch in der Schweiz (etwa in Blauen BL oder Berg SG) wurde die Idee bereits umgesetzt. «Das passt zu unserer Vorwärtsstrategie», sagt Magnus Sieber, der für Leuggerns Standortmarketing verantwortlich zeichnet.

«Wir wollen das Dorf mittels kleinen Entwicklungsschritten als attraktiven Ort präsentieren.» Die neuen Bänkli sind – wie die bereits bestehenden – in Rot gehalten und werden in diesen Tagen aufgestellt. Messbare Ziele verfolgt die Gemeinde nicht. «Wir werden keine Statistik führen», sagt Sieber. Es würde ihn aber freuen, wenn sich auch umliegende Gemeinden wie etwa Mandach anschliessen würden.

Vorgestellt werden die Bänkli am Samstag (10 bis 14 Uhr). Acht Fahrer in Oldtimern und Seitenwagen werden dann die ersten Fahrgäste von Ortsteil zu Ortsteil kutschieren.