Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am vergangenen Wochenende in Suhr sowie in Leibstadt eine Geschwindigkeitskontrolle durch.



Anstatt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h zu halten, fuhr am vergangenen Samstag ein 50-jähriger Schweizer mit seinem Motorrad in Leibstadt mit 142 km/h. Die Kantonspolizei hielt den Lenker sofort an und verzeigte ihn. Danach nahm sie ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Da die Messtoleranz bei 4 km/h liegt, kommt der Raserartikel laut Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei, nicht zum Zug.

Gleich erging es drei Motorradfahrer und zwei Automobilisten, die mit Geschwindigkeiten zwischen 122 bis 140 km /h gemessen worden waren. Nach der Verzeigung weiterfahren durften zwei Automobilisten, die mit Tempo 114 und 117 km/h gefahren waren.



In Suhr betrug die schnellste gemessene Geschwindigkeit am letzten Sonntag 122 km/h. Der Lenker, ein 24-jähriger Bulgare der mit seinem Auto unterwegs war, wurde angehalten und verzeigt. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis umgehend ab. Gleich erging es einem Autofahrer, der mit 120 km/h gemessen wurde. (kca)

