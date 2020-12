Millionär und armer Schlucker in einem: Einst erfolgreicher Rentner landet vor Gericht

Emil (Name geändert) ist 80-jährig, was sein Körper deutlich zeigt. Mühsam schlurft er zu einem Stuhl, die von Arthrose verkrüppelten Hände umklammern eine offensichtlich fast leere grosse Einkaufstüte aus Kunststoff. Emils Füsse stecken nackt in Turnschuhen. Darauf angesprochen, sagt er: «Ich bi i mim Läbe nie chrank gsi. Bin i emol verchältet gsi, bin i eifach uf die warm Kunst ghocket.»

Weil Emil keine Maske hat, bringt ihm die Kanzlistin eine und erkundigt sich freundlich nach Lea. Er habe sie, sagt Emil, zu Hause gelassen und abgeschlossen. Die vierjährige Lea ist eine kleine, rotbraune Hündin, die ihr Herrchen – ausnahmsweise – auch schon mal in den Zurzacher Gerichtssaal hatte begleiten dürfen. Dort hatte sich Emil gestern nicht zum ersten Mal einfinden müssen.

Im September letzten Jahres war Emil dorthin als Kläger in einem Betrugsfall aufgeboten. Ein 40-jähriger Kosovare war beschuldigt, dem Rentner vier Jahre zuvor unter falschen Versprechungen über äusserst rentable Immobilieninvestitionen im Kosovo 500'000 Franken abgeknöpft zu haben. Obwohl Emil bis dato keinen Hauch von Gewinn geschweige denn vom investierten Geld gesehen hat, ist sein freundschaftliches Vertrauen in den Kosovaren dennoch ungebrochen.

Fahrausweis noch im Gerichtssaal abgenommen

Das Urteil gegen diesen wurde ausgesetzt, da sich ein zweiter Beschuldigter ins Ausland abgesetzt hat. Allerdings hatte diese letztjährige Verhandlung einschneidende Folgen für den Kläger Emil gehabt. In Anbetracht des körperlichen Zustands des damals 79-Jährigen, der im eigenen Auto zur Verhandlung nach Bad Zurzach gefahren war, hatte Richter Cyrill Kramer veranlasst, dass Emil umgehend Führerschein und Fahrzeug entzogen wurden.

Nach wenigen Wochen hatte Emil sein «Billett» dank entsprechendem hausärztlichem Attest wieder. «Ich bi dänk normal», betonte er gestern vor dem Einzelrichter. Dreimal sei ihm der Fahrausweis in letzter Zeit entzogen worden, «will dr Dokter vom Kanton so ein Saich verzellt het». Emil antwortet auf Fragen zwar ausschweifend und umständlich, aber im Kopf hat der einst sehr versierte Handwerker, dessen florierendes Geschäft inzwischen sein Sohn führt, kein grösseres Problem.

Im vergangenen Sommer war er einer Verfügung des Strassenverkehrsamtes, den Fahrzeugausweis und die Kontrollschilder seines Autos wegen Nichtbezahlens der Haftpflichtversicherung innert fünf Tagen abzugeben, nicht nachgekommen. In der Folge war ihm ein Strafbefehl ins Haus geflattert: Wegen Missbrauch von Ausweisen und Schildern war er zu einer bedingten Geldstrafe von 300 Franken und Busse von 500 Franken verurteilt worden. Dagegen legte Emil Einsprache ein. «Ich hatte die Versicherung nur zu spät bezahlt gehabt», hielt er fest.

Er passe nicht mehr in diese Welt

Emil und das liebe Geld ist offensichtlich eine Sache für sich. Immer wieder jammert er, mit wie wenig Barem er sich durchschlagen müsse. «Momentan muss ich mit nicht mal 50 Franken im Monat auskommen. Heute Morgen nun habe ich von der Bank Bescheid bekommen, dass ich erst morgen wieder einen grösseren Betrag zur Verfügung habe.»

Aber – kontert der Richter – seinen Kindern habe er doch, eigenen Aussagen zu Folge, mehrere hunderttausend bis zu einer Million Franken geschenkt. Nach einigem monetären Hin und Her stellt Emil mit einem Seufzer fest: «Ich passe nümme i die Wält ine», was man ihm unumwunden abnimmt. Schliesslich hat Cyrill Kramer genug vom Geplänkel und schlägt vor, Nägel mit Köpfen zu machen: «Wenn Sie jetzt die Einsprache zurückziehen, fälle ich ein neues Urteil mit der gleichbleibenden bedingten Geldstrafe, aber auf 300 Franken reduzierter Busse.»

Bevor Emil nach kurzer Überlegung einwilligt, fügt der Richter an, dass sich dazu aber noch 200 Franken Gerichtsgebühr gesellen. «Jo, das isch guet», meint Emil und unterschreibt – den Stift in seinen verformten Händen mühsam führend – das ihm vom Gerichtsschreiber vorgelegte Rückzugspapier. «Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, und Steuern bezahlt», murmelt der 80-Jährige, schlurfend aus dem Gerichtssaal humpelnd. Aus jenen vier Wänden, in denen man nicht nur schwer fassbaren Verbrechen, sondern immer wieder auch unterschiedlichsten menschlichen Schicksalen begegnet.