Mellikon wird zur Hochburg der Grünen

Die Öko-Parteien sind die grossen Sieger der eidgenössischen Wahlen vom Sonntag. Grüne und Grünliberale kommen im Nationalrat auf 45 Sitze. Besonders der Erfolg der Grünen hat ein historisches Ausmass. Neu sind sie in 80 Schweizer Gemeinden die wählerstärkste Partei. Diese Zahl hat sich gegenüber 2015 mehr als verzehnfacht. Damals lag die Partei erst in sechs Gemeinden auf dem ersten Platz.

In der Deutschschweiz sind die Grünen neu in 16 Gemeinden die wählerstärkste Partei, Eine davon liegt im Aargau. In Mellikon sind die Grünen neu die Nummer 1. Im ansonsten stark bürgerlich geprägten Bezirk kam die Partei im Zurzibieter Ort auf einen Anteil von 22,82 Prozent und liess damit die SVP (22,23), die SP (17,68), die CVP (7,56) und die FDP (6,31) hinter sich. Beachtlich auch in Mellikon: Gegenüber den Wahlen vor vier Jahren hat sich der Stimmenanteil verdreifacht.

Ein Denkzettel an die Bürgerlichen

Wer sich in der Gemeinde am Rhein umhört und nach Erklärungen für den Rutsch ins grüne Lager sucht, erhält im Wesentlichen zwei Antworten: Mellikon sei für seine politisch sehr offene Haltung seit je bekannt. «Zum anderen habe man den Bürgerlichen wohl einen Denkzettel verpassen wollen, weil sie zu wenig in der Klimapolitik unternommen haben», vermutet Thomas Urfer.

Der 71-Jährige kennt das Innenleben der drittkleinsten Gemeinde im Kanton bestens. Urfer war von 1984 bis 1993 Ammann und hat eine hohe Affinität für Umweltthemen. Er war 23 Jahre im Vorstand von Pro Natura Aargau und davon 13 Jahre bis 2017 deren Präsident.