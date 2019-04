Das Projekt Rheintal+ der Zurzibieter Gemeinden Bad Zurzach, Baldingen, Böbikon, Fisibach, Kaiserstuhl, Mellikon, Rekingen, Rietheim, Rümikon und Wislikofen tritt in die entscheidende Phase. Der Vertrag für den Zusammenschluss zur neuen Einwohnergemeinde Zurzach liegt vor ( www.rheintalplus.ch ). Am 23. Mai werden die zehn Gemeinden an ausserordentlichen Gemeindeversammlungen über den Vertrag abstimmen. Das Projekt kommt dann zustande, wenn neben Bad Zurzach mindestens vier weitere Gemeinden zustimmen (Regelung 4+1).

Beat Rudolf von Rietheim äusserte sich ähnlich. Er machte zudem einen Wegfall der Schul-Mittelstufe Rietheim sowie Befürchtungen über einen Verlust an Gewicht und Mitsprache im neuen Gebilde geltend. Etwas anders tönte es aus Fisibach: «Wir stellen fest, dass die Akzeptanz für den Zusammenschluss nicht da ist», erklärte Roger Berglas. «Es gibt Spannungsfelder, die ein Zusammenwachsen verunmöglichen.» Alle drei Gemeindeammänner bekräftigten aber – Zusammenschluss hin oder her – den Willen zu einer guten Zusammenarbeit.

Nichts zu verlieren

«Für die Annahme des Vertrags», so Reto S. Fuchs, Gemeindeammann in Bad Zurzach, «spricht das grössere Gewicht gegenüber dem Kanton. Wir sind überzeugt, dass grosse Themen wie Gesundheit, öffentlicher Verkehr oder Standortentwicklung, in einer grösseren Organisation besser zum Tragen gebracht werden können». Auch der Baldinger René Meier stellte fest: «In Zukunft werden grosse Aufgaben in einem grösseren Verbund besser zu bewältigen sein.»

Adrian Thoma aus Böbikon meinte kurz und bündig: «Gemeinsam erreichen wir mehr.» Ruedi Weiss aus Kaiserstuhl zeigte sich dankbar für das Vetorecht zum Schulvertrag mit Weiach. «Wir hoffen zudem, dass eine grössere Gemeinde mehr Gewicht hat und dass sich die Region vom Image des Finanzausgleichsempfängers verabschieden kann.»

Der Rekinger Werner Schumacher sagte: «Wir versprechen uns durch das neue Gebilde eine Stärkung.» Durch den Zusammenschluss ergäben sich Standortvorteile für die Region und mehr Gewicht gegenüber dem Kanton, so Urs Habegger, Gemeindeammann in Rümikon. Heiri Rohner aus Wislikofen stellte fest: «Die heutigen Strukturen sind nicht mehr zeitgemäss. Wir sind der Meinung, dass Wislikofen nichts verlieren, sondern nur gewinnen kann.»