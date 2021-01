Mehrere Corona-Infektionen festgestellt: Zwei Klassen der Kreisschule müssen in Quarantäne

(luk) Betroffen ist eine 3. Bezirksschulklasse, die bis zum 26. Januar unter Quarantäne steht sowie eine 3. Sekundarklasse, die bis zum 29. Januar der Schule fernbleiben muss. Dies bestätigt Schulleiter Markus Eckhardt auf Anfrage.

«Den ersten Fall registrierten wir in der 3. Sek», erklärt Eckhardt. «Dann kamen weitere Fälle in der 3. Bez hinzu. Insgesamt sind uns 3 Fälle bekannt.» In Absprache mit der Kompetenz- und Koordinationsstelle für das Contact Tracing (CONTI) mussten sich daher alle Schülerinnen und Schüler der beiden Klasse in Quarantäne begeben. Ebenfalls wurden sie dazu aufgefordert, sich in den Kantonsspitälern Aarau oder Baden einem PCR-Test zu unterziehen.