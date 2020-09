«Mehr Umsatz als an Weihnachten»: Sein Onlinehandel läuft trotz Corona auf Hochtouren

Es passiert nicht alle Tage, dass in der ruhigen Altstadt von Klingnau ein neues Geschäft eröffnet – und gleich sehr erfolgreich startet. Doch genau das ist Rick Bucher passiert. Der 54-Jährige verlegte Anfang Juli sein 2017 gegründetes Geschäft Swissbahn von Stilli hierher, nachdem er ganz zufällig auf das leerstehende Ladenlokal aufmerksam geworden war.

In Stilli war es langsam zu eng geworden. Trotz des Lockdowns brummte bei ihm der Onlinehandel auf vollen Touren: «Ich habe in dieser Zeit mehr Umsatz gemacht als an Weihnachten», sagt der frühere Informatiker. Schon kurz nachdem er das Ladenlokal an der Schattengasse 15 in Klingnau bezogen hatte, kam die Kundschaft in Scharen. «Ich habe ganz viele neue Gesichter gesehen im Laden.» Auch alle Stammkunden seien ihm gefolgt.

Wer nun denkt, dass der typische Modelleisenbahninteressierte männlich, eher älter und leicht kauzig ist, hat sich getäuscht: «Es kommen viele Familien mit Kindern, Jugendliche und auch Frauen», beschreibt Bucher den Kundenmix. Etwa die Hälfte des Umsatzes macht er mit Verkäufen im Laden. Beim Anblick der rund 10000 Artikel hat schon so mancher Modellbahnfan feuchte Augen bekommen: Von Loks über Wagen und Schienenteilen bis hin zu Weichen, Steuergeräten und Ersatzteilen gibt es auch alles, was es für den Anlagenbau braucht.