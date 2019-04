Was ist höher zu gewichten, die öffentliche Sicherheit oder die Persönlichkeitsrechte? «Es ist eine Gratwanderung zwischen zwei Grundrechten», antwortet Würenlingens Gemeindeammann André Zoppi. 15 Videokameras überwachen demnächst den öffentlichen Raum in der 4700-Einwohner-Gemeinde. Neu ist die Überwachung nicht, aber die Zahl der Kameras steigt deutlich an. Fünf waren es bisher an drei Standorten. Neu sind es 15 an fünf Standorten.

«Es ist traurig, dass wir zu solchen Massnahmen greifen müssen», sagt Zoppi, «aber Sachbeschädigungen, Diebstähle oder Littering lassen uns kaum eine andere Wahl.» Die Gemeinde erhofft sich in erster Linie eine abschreckende, präventive Wirkung.