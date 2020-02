«Mehr Mythos als Fakt»: Was hat es mit den berühmten Doppeltüren wirklich auf sich?

Rund drei Jahre sind seit der Gründung des Vereins Doppeltür vergangen. Das aufwendige Projekt für ein Besucherzen­trum mit internationaler Ausstrahlung hat die Vermittlung der jüdisch-christlichen Geschichte von Endingen und Lengnau zum Ziel. Die beiden Surbtaler Dörfer waren von Ende 1776 bis 1866 die einzigen Ortschaften in der Schweiz, in denen sich Juden dauerhaft niederlassen und eigene Gemeinden gründen durften. Davon zeugen noch heute die Doppeltüren an zahlreichen Häusern. Damit wurde früher eine Bestimmung umgangen, wonach Juden und Christen nicht unter einem Dach wohnen durften. So zumindest die gängige Lehrmeinung. Dies sei aber mehr Mythos als Fakt, sagt Kunsthistorikerin Edith Hunziker. Diese These vertrat sie diese Woche an der Generalversammlung des Vereins Doppeltür – und löste damit eine Diskussion aus.

Edith Hunziker inventarisiert für den Kanton Kunstdenkmäler des Surbtals, darunter auch die Doppeltürhäuser in Lengnau und Endingen, und arbeitet zurzeit zusammen mit Thomas Manetsch an einem Kunstdenkmälerband. An der Generalversammlung stellte sie die ersten Ergebnisse ihrer Recherchen vor. Unter anderem jene zu den Doppeltürhäusern, denen sie unterdessen in den Quellen nachgehen konnte. Dafür hatte sie in die Brandkataster aus dieser Zeit geblickt, um das Baujahr und die Besitzverhältnisse ermitteln zu können. «Das Doppeltürhaus ist ein sehr komplexes, vielschichtiges Phänomen, um das sich mehr Mythen, Vermutungen und Halbwahrheiten ranken, als gesichertes Wissen und historisch belegbare Fakten bekannt sind», sagt Edith Hunziker. Ihre Recherchen hätten nun gezeigt, dass einige Ansichten zu den Doppeltüren revidiert werden müssten.

Unbestritten: Doppeltüren sind Zeugnis der Geschichte

Fakt ist: Die Doppeltürhäuser stehen im Zusammenhang mit der jüdischen Geschichte der beiden Dörfer Lengnau und Endingen. Das bestätigt auch Edith Hunziker. «Zwar sind Häuser mit zwei Eingängen auch in anderen Regionen zu finden, aber nicht in diesem Ausmass wie im Surbtal. Die Doppeltüren sind und bleiben ein wichtiges Symbol.» Sie kann anhand ihrer Quellen aber belegen, dass bei nur ganz wenigen Häusern Juden und Christen unter einem Dach wohnten und gleichzeitig auch beide Besitzer des Hauses gewesen sind. Sie bestätigen jedoch, dass Christen Häuser bauten und sie danach dank einer Sonderbewilligung des Kantons an Juden verkauften. Edith Hunzikers Recherche zeigt ausserdem: «In keinem schriftlichen Dokument ist von ‹Doppeltüren› die Rede.»