Sein Name ist untrennbar mit dem gesellschaftlichen Leben in Bad Zurzach verknüpft. Wenn im Bezirkshauptort ein Anlass stattfindet, ist Josef Haus nicht weit. Nun tritt der Leiter einer Versicherungsagentur kürzer. Am Weihnachtsmarkt, der an diesem Wochenende zum 22. Mal stattfindet, laufen letztmals bei ihm die Fäden zusammen. Der Vize-Präsident des Gewerbevereins Rheintal-Studenland gibt seine Funktion nach zehn Jahren ab. «Ich bin dieses Jahr 65 geworden und möchte etwas reduzieren.» Die Zeit sei deswegen reif für einen Wechsel. «Es ist der richtige Moment, die Geschicke einem Nachfolger zu übergeben.»

Auch in diesem Jahr stehen wieder über 50 Weihnachts-Markthäuser und 60 Marktstände im Zentrum von Bad Zurzach. «Weihnachtsmärkte sind beliebt», sagt Haus. Sie hätten über all die Jahre nichts von ihrer Faszination eingebüsst. «Dennoch ist es schwieriger geworden, Besucher anzulocken. Früher gab es zwei Weihnachtsmärkte in der Region: einen in Bad Zurzach und einen in Klingnau. Mittlerweile sind es über 20.» Daraus ergab sich für Josef Haus auch eine neue Herausforderung. «Heute müssen wir den Leuten auch Unterhaltung bieten. Marktstände alleine reichen nicht mehr aus.» Er hat auf die veränderten Bedürfnisse reagiert und das Angebot stetig erweitert. Dieses Jahr gibt es neben dem erstmals durchgeführten Lichterspektakel bei der reformierten Kirche Konzerte von den Jagdhornbläsern Bözberg und Zurzibiet, Auftritte des Trios Hinterwäldler, sowie am Sonntag ein Konzert einer Steel Band.