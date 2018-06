Vivianne Oeschger aus Bad Zurzach macht mit. «Ich kenne Cynthia nicht. Aber als ich in der Zeitung über ihr Schicksal las, wollte ich unbedingt helfen.» Und Student Jeroen Morshuis aus Bad Zurzach sagt: «Jeder, der helfen kann, sollte es tun.» Gemäss Gartner wurde für Cynthia schon ein passender Spender gefunden. Es handle sich um einen 18-jährigen Mann aus Süddeutschland. «Uns war aber klar, dass wir die Aktion nicht abbrechen. Denn es gibt viele ‹Cynthias›, die unsere Hilfe brauchen.» Tatsächlich erkranken in der Schweiz pro Jahr 900 bis 1000 Menschen an Leukämie.

Lebensrettende Massnahme

«Die Wahrscheinlichkeit, dass einer betroffenen Person mit einer Blutstammzellspende geholfen werden kann, liegt bei 55 bis 90 Prozent – je nach Erkrankung», meint Monika Marbacher. Sie ist Leiterin der Organisation Swiss Blood Stem Cells (SBSC) in Bern und für die Registrierungsaktion im Spital Leuggern mit neun Mitarbeitenden angereist.