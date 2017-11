Als erste von acht Winter-Gmeinden hat jene in Leuggern über den Beitritt zum Gemeindeverband Oberstufe Aaretal (OSA) und dessen Satzungen abgestimmt. Der Antrag wurde deutlich mit 89:11-Stimmen angenommen. Insgesamt waren 109 der 1439 Stimmberechtigen an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend anwesend. Zwei Stunden betrug die Dauer. «Das OSA-Projekt wurde ausführlich vom Gemeinderat vorgestellt», sagt Gemeindeschreiber Stefan Kalt. Für Diskussionen sorgte das zuweilen umstrittenen Thema kaum. Vier Wortmeldungen zählte Kalt. Wird das OSA-Projekt umgesetzt, schliesst die Bezirksschule in Leuggern und nimmt stattdessen Real- und Sekundarschüler auf.

Auch alle anderen Anträge wurden angenommen. So die Leistungsvereinbarung mit dem Verein Spitex RegioKirchspiel, der Verpflichtungskredit über 257 000 Franken für die Sanierung der Reservoire, der Einsatzkostentarif der Feuerwehr, die Anschaffung eines Kommunalfahrzeugs und die zusätzliche Stelle im Bauamt. Die Tarifanpassung der Wassergebühren von 80 Rappen auf 1 Franken wurde genehmigt, allerdings mit einem Umweg: Ein Antrag aus der Versammlung verlangte, angesichts der bevorstehenden Investitionen die Gebühr gleich auf 1,2 Franken pro Kubikmeter zu erhöhen. Der Antrag wurde mit 50:37-Stimmen abgelehnt.

Auch der «gleichbleibende» Steuerfuss von 117% (was nach dem Abtausch mit dem Kanton einer Erhöhung um 3% gleichkommt) wurde diskussionslos genehmigt. (az)