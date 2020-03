Letzte turnende Riege des TV Eien-Kleindöttingen: Neuer Wind im Vorstand

Leiter und Eltern trafen sich im Restaurant Weisses Kreuz in Gippingen. Kurz vor Beginn der Wettkampfsaison gab es aus dem Resort Technische Leitung und den Hauptleitungen des Kunst- und auch des Geräteturnens noch etliche Informationen zu den angemeldeten Wettkämpfen und den verschiedenen Sportarten. Die positive Rechnung und auch das vorgelegte Budget wurden genehmigt.

Neu in den Vorstand wurden Joshua Meier als Hauptleiter Kunstturnen und Daniel Giubellini als neuer Präsident gewählt. Mit Daniel Giubellini einen Präsidenten zu begrüssen ist für die Riege eine grosse Ehre. Er ist Vater von drei erfolgreichen Turnern aus Kleindtöttingen und ehemaliger internationaler Spitzenturner, Europameister 1990 am Barren und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 1992. Herzliche Gratulation den beiden neuen Vorstandsmitgliedern. Andreas Ulrich hat die Riege als Präsident in den letzten 9 Jahren souverän durch etliche Stürme und Veränderungen geführt. Ihm gilt ein grosses Dankeschön der Riege – ganz klar, dass er sich nicht nur einen grossen Applaus, sondern auch seine Wahl zum neuen Ehrenmitglied der Kunst- und Geräteturnriege Kleindöttingen verdient hat. Er wird die Riege beim Aufbau der Wettkampflogistik in diesem Jahr noch tatkräftig unterstützen. Somit ist die Riege für den Eintritt in die neue Saison bereit.