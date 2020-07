Lenker missachtet Rotlicht – Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich gestern Donnerstag, kurz vor 14 Uhr in Döttingen. Eine 59-jährgie Automobilistin war auf der Hauptstrasse unterwegs und beabsichtigte bei der Lichtsignalanlage nach links Richtung Brugg abzubiegen. In derselben Zeit fuhr ein 39-jährige Automobilist von Brugg herkommend in Richtung Koblenz. Dabei wurde das Rotlicht missachtet, worauf es im Kreuzungsbereich zum Unfall kam.

Der genaue Unfallhergang ist unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Personen, welche Angaben zum Unfall machen können, insbesondere zum Lichtsignal, werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt Baden (Tel. 056 200 11 11) in Verbindung zu setzen.

