Lengnau will Grundstück für 1,3 Mio. Franken kaufen – ausserordentliche Gmeind geplant

Das Projekt stösst in der Bevölkerung auf Zustimmung. Es gibt aber auch kritische Positionen. Die CVP-Ortspartei äussert Vorbehalte. «In Anbetracht der bestehenden Verschuldung ist der Kauf für die Gemeinde mit finanziellen Risiken verbunden. Es werden Mittel für zukünftige und sinnvolle Projekte blockiert», sagt Präsident Philipp Laube. Das Fremdkapital der Gemeinde beträgt zurzeit 10,2 Millionen Franken. Aus Sicht der CVP-Ortspartei wäre die Gemeinde respektive der Gemeinderat gut beraten, zwischen Wünschbarem und Notwendigem zu unterscheiden und bei einer Zustimmung zum Landkauf allenfalls bereits im Finanzplan eingestellte Projekte zu überdenken und zu sistieren. «Wir sind nicht per se gegen den Kauf», sagt Laube. Man wolle aber sensibilisieren und verhindern, dass sich die Gemeinde auf Kosten der nächsten Generation noch mehr verschulde und finanziellen Handlungsspielraum verliere.

Seit 1960 hat sich die Bevölkerung in Lengnau mehr als verdoppelt. Heute leben knapp 2800 Personen im Surbtaler Ort. Damit man den Anforderungen auch künftig Rechnung tragen kann, will der Gemeinderat vorsorgen. Dazu gehört der Erwerb eines Grundstücks im Dorfzentrum neben der Schulanlage Dorf. Für 1,3 Millionen Franken empfiehlt der Gemeinderat den Kauf der Liegenschaft von Franz und Bertha Gmür. Der Gemeinderat schreibt, die Chance für den Erwerb einer Parzelle neben der Schulanlage und weiteren Gemeindeparzellen an der Zürichstrasse müsse genutzt werden. Zu diesem Zweck findet kommenden Montag eine ausserordentliche Gemeindeversammlung statt, an der die Stimmbevölkerung über den Kauf des 1390 Quadratmeter grossen Grundstücks befinden kann.

Ammann Franz Bertschi hält entgegen, dass der Kauf des Grundstücks als strategische Reserve eine einmalige Gelegenheit sei. «Die Lage mitten im Zentrum ist perfekt, und auch der Preis stimmt.» Das habe die Verkehrswertschätzung gezeigt. «Die Gemeinde kann sich den Kauf aus mehreren Gründen leisten», führt Bertschi aus. Zum einen könne die Gemeinde in den nächsten Wochen einen positiven Rechnungsabschluss 2019 präsentieren. Auch könne Geld aus dem sogenannten Mehrwertfonds verwendet werden. In diesen Fonds fliessen Abgaben bei Ein- und Umzonungen. «Dieses Geld ist für die Allgemeinheit vorgesehen.» In den Erläuterungen weist die Gemeinde zudem auf die 700000 Franken hin, die im Finanzplan per 2026 für die Renovation der Asylunterkunft vorgesehen sind. «Dieser Betrag müsste beim Kauf der Liegenschaft Gmür nicht umgesetzt werden», schreibt die Gemeinde. «Zudem wurde der Finanzplan nochmals analysiert», so Bertschi. Die­­ Investitionen können mit der nachhaltig umfassenden Finanzstrategie des Gemeinderates umgesetzt werden. Das Grundstück verfügt ausserdem über eine Baureserve, und die Liegenschaft generiert Mieteinnahmen. Bertschi hält fest: «Die drei Mietverträge würden selbstverständlich vorderhand bestehen bleiben.»

Mit der Einberufung einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung soll dem Geschäft genügend Platz eingeräumt werden. «Beim vorgeschlagenen Kauf handelt es sich um etwas Spezielles. Die Lengnauer Stimmbürger sollen genügend Zeit erhalten für ihre Fragen», so Bertschi. Zudem haben man nicht bis zur Sommergmeind zuwarten können. Die Verkäuferschaft habe auch noch andere Ideen für die Liegenschaft.

Wer hustet, darf nicht an die Versammlung

Nebst dem Hauskauf befinden die Lengnauer auch über einen über einen Zusatzkredit über 136600 Franken für die Entsorgungs- und Bushaltestelle Dorf. Nötig wurde dieser Zusatzkredit wegen einer Beschwerde, die der Regierungsrat vor knapp einem Jahr abwies. Die Gemeinde budgetierte 2016 für das Projekt rund 470000 Franken.

Der Versammlung findet trotz Corona-Virus statt. Die Gemeinde weist aber darauf hin, dass kranke Personen nicht teilnehmen dürfen. Das Gleiche gilt für Personen, die nebst Fieber über Husten und Atembeschwerden klagen.