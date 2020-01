Lengnau feiert Geburtstag – mit einer Art Badenfahrt für das Surbtal

In Feste feiern sind die Lengnauer erprobt: In regelmässigen Abständen führt die Surbtaler Gemeinde Anlässe durch. Zuletzt vor fünf Jahren, als der Aargauer Musiktag in der Surbtaler Gemeinde Halt machte.

«Es soll ein grosses, vielschichtiges, ineinandergreifendes Freilichttheater entstehen.» Die Absicht sei es, möglichst viele Mitwirkende aus der Gemeinde für die Idee zu begeistern. Die Zahl scheint laut Ottiger nach oben offen: An der Medieninformation diese Woche war von bis zu 500 Personen die Rede. Wer den umtriebigen Ottiger kennt, weiss, dass ihn eine solche Herausforderung eher anspornt, als abschreckt.

Noch nicht äussern will sich die vierköpfige Projektgruppe, der neben Ottiger und Schmid auch Yves Jordi angehört, wo das Spektakel stattfinden soll. Gemeindeammann Franz Bertschi erklärt, dass die Arbeiten erst angelaufen seien. «Wir haben jetzt genügend Zeit, um das Fest im Detail aufzugleisen.»

Im Vordergrund stünde aber ein möglichst zentral gelegenes Gelände. Ebenfalls sind die Kosten für den Anlass noch nicht bezifferbar. Auch dafür sei der Zeitpunkt zu früh, genaue Zahlen zu nennen. Entscheidend sei nun, wie Vereine und Firmen dem Konzept gegenüberstehen.

Fest soll länger als die Badenfahrt gehen

Im November wurden Vereine erstmals über das Vorhaben orientiert. Bis Ende Februar können sie mitteilen, ob, und wenn ja, wie sie mitwirken möchten. «Erst dann können wir mit der Ausarbeitung des Gesamtkonzepts beginnen», so Kurt Schmid.

Ammann Franz Bertschi ist diesbezüglich zuversichtlich. «Wenn es in Lengnau um ein gemeinsames Projekt geht, hatten wir nie Mühe, die Leute zu begeistern.» Bertschi weiss, wovon er spricht. An der Badenfahrt 2017 war er Präsident der Züribieter Gemeinden am Megananlass mit dem Baumhausprojekt. In Lengnau hätten sich damals innert kürzester Zeit über hundert Leute für die Mithilfe am Pavillion auf dem Schlossbergplatz gemeldet.

Für den Ammann ein gutes Omen, dass das Festspiel im Surbtal zu einer kleinen Badenfahrt werden könnte. Nicht so gross, dafür aber länger. Zum Vergleich: Die nächste Badenfahrt steht ebenfalls 2023 im August an – dauert im Unterschied zum Lengnauer Festspiel aber nur zehn Tage.