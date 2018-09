Die Abgeordneten des Planungsverbands Fricktal Regio stimmten an ihrer Versammlung einem Beitritt von Leibstadt deutlich zu. Damit wird die AKW-Gemeinde, sofern die Stimmbürger an der Wintergmeind im November zustimmen, auf 1. Januar des kommenden Jahres Mitglied im Fricktaler Verbund. «Die Welt hört nicht hinter uns auf», sagt Hanspeter Erne. «Mit dem geplanten Anschluss erfahren wir auch, was dort läuft», nennt der Ammann die Beweggründe für einen Beitritt zum Planungsverband, der sich aus 35 Vertragsgemeinden zusammensetzt.

Erne will den Beitritt nicht als Absage ans Zurzibiet verstanden wissen. Ein Austritt bei Zurzibiet Regio sei überhaupt nie zur Diskussion gestanden. «Gemeinden wie Mandach oder Schwaderloch sind ebenfalls Mitglied in mehr als einem Verband.» Leibstadt verstehe sich vielmehr als Bindeglied zwischen dem Zurzibiet und dem Fricktal, so Erne.

Berührungspunkte gibt es bereits beim Rheinuferschutzdekret. Leibstadt arbeitet hier mit einigen Fricktaler Gemeinden in Kommissionen zusammen. Auch in der Werbung können durch Vernetzung Synergien genutzt werden, glaubt Hanspeter Erne. Beispielsweise beim grenzüberschreitenden Rundwanderweg «Laufenburger Acht», wo es sowohl in Schwaderloch als auch in Leibstadt Rheinübergänge gibt.

Viele Pendler nach Basel

Der Gemeindeammann verhehlt nicht, dass er sich von der Neuausrichtung auch eine substanzielle Verbesserung für sein Dorf erhofft. Mit dem Anschluss soll insbesondere der öffentliche Verkehr an Attraktivität gewinnen. Viele Leibstadter gehen nach Basel zur Arbeit und wünschen sich eine bessere Verbindung ins Fricktal und ans Rheinknie.