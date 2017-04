«Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte …» Die ersten Zeilen von Eduard Mörikes Gedicht «Er ist’s» waren am Samstagvormittag im Flecken allgegenwärtig: Blau wölbte sich der Himmel über den Markständen und den dazwischen flanierenden Leuten. Je nach Sonnenstand respektive Schattenwurf gabs Zahneklappern und den einen oder anderen blauen Finger; rot hingegen wurden Wangen und Nasenspitzen ob dem vielfältigen Warenangebot und den verführerischen Düften von frisch herausgebackenen Zigerkrapfen und Grillwürsten.

So wie der Markt als Begleiter zum Drehorgeltreffen im August und der Weihnachtsmarkt im Dezember, hat sich der noch jüngere Frühlingsmarkt einen festen Platz in den Agenden von Marktfahrern und Marktbesuchern erobert. Und jedes Mal gibt es ebenso ein Wiedersehen und -schnuppern mit alten Bekannten wie Neues zu entdecken. So wurde zwar nicht direkt auf dem Markt, aber in dessen Rahmen beim Thermalbadparkplatz die erste E-Tankstelle im Flecken eingeweiht.

Geschäft ist Geschäft

Dass mitten auf der Ochsenkreuzung mit einer Reihe von WC-Schüsseln Werbung für Produkte zu deren chemiefreien Reinigung gemacht und daneben günstige Bettwäsche angeboten wurden, mag keimenden Frühlingsgefühlen etwas abträglich gewesen sein. Doch Geschäft ist Geschäft, und auch auf einem Frühlingsmarkt sollen nicht nur Pflanzen florieren. Blühende solche nahmen vor Münster und Kirche viel Raum ein: In Reih und Glied warteten Heerscharen von Geranien, Petunien, Jasmin, Husarenköpfen und weiteren floralen Schönheiten darauf, zum Dienst in Balkonkistli, Beeten und Steingärten rekrutiert zu werden. Grün hingegen dominierte den Stand vom einheimischen Gärtner, der mit einer beeindruckenden Auswahl an Kräutern von Schoggi-Minze bis Olivenkraut sowie Setzlingen wie etwa von Meerrettich oder Ananas-Kirsche die Gourmets unter den Hobby-Gärtnern anlockte.

Apropos Gourmets: Mit süssen Köstlichkeiten waren zwei Hobby-Bäckerinnen angereist. Nelly Ambauen aus Sins verteilte Versuecherli ihrer «Lobeli» – nach einem ganz alten Rezept mit rein natürlichen Zutaten hergestellte Lebkuchen mit Mandel- oder mit Haselnuss-Füllung. Dass auf den Cellophan-Tüten ein Rindvieh abgebildet ist, kommt nicht von ungefähr: «‹Lobeli› ist ein alter Name für eine Kuh», klärt die Freiämter Zuckerbäckerin auf. Piroska Trachsel aus dem zürcherischen Neerach stellt ihre zart-knusprigen Verführungen, die Bricelets Vaudoises, ebenfalls nach einem alten Rezept her.

Spezielles aus Syrien und Eritrea

Im kleinen Bauerndorf Büren zum Hof im Berner Mittelland fertigt Margret Poschung aus Flusssteinen reizvolle grosse und kleine Kugeln. Es sind nicht nur exklusive, sondern auch sehr schmucke Dekorationen für Garten und Haus. Von ganz anderer Beschaffenheit sind die handgefertigten Produkte der Savonière Béatrice Ducrocq aus Ennetbaden: Neben ihren intensiv duftenden Seifen findet sich auch eine kaum parfümierte namens «Hommage à Aleppo»: Die Syrer nämlich, so Béatrice, hätten vor Jahrtausenden die Seife erfunden.

Die 100 Jahre alten Einmachgläser, die vor dem noch immer nicht leeren Laden vom verstorbenen Paul Bächle feilgeboten wurden, gingen weg «wie früschi Weggli». Die Marktfahrer, die Essbares zum Mitnehmen verkauften, waren ebenfalls gefragte Leute: Ob Bauernbrot oder Oliven in diversesten Variationen, Berliner mit zehn verschiedenen Füllungen, Thurgauer Vesperkäse oder spanische Chorizo – die Geschäfte liefen gut. Akut auftretendes Magenknurren konnte ebenfalls auf vielfältige Weise gestillt werden, etwa mit Roastbeef aus dem Smoker, Lachstranche auf Zedernholz, Fläckestäcke vom Grill oder eine Spezialität aus Eritrea – Fladenbrot mit Linsen, Spinat, Curry-Gemüse und scharfem Rindfleisch.