Kühle Aussichten für Rheinschwimmer, gute Aussichten für Fische

«In einem Bächlein helle, da schoss in froher Eil’, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil»: So beginnt Franz Schuberts bekanntes Lied «Die ­Forelle». Bei der Unteren Mühle in Rekingen, wo der Chrüzlibach von Böbiken herunter­fliessend in den Rhein mündet, liess sich am Dienstag kein Fisch blicken.

Zwar lieben ­Forellen und Äschen als Angehörige der Familie der Salmoniden kühle ­Gewässer, aber zurzeit ist es auch für sie zu eisig, um launisch vorüber zu schiessen. Um ihr Leben allerdings müssen die Forellen und Aeschen auch bei Minustemperaturen nicht fürchten – bei grosser Hitze hingegen sehr.

Problematik der Erwärmung in Mittellandflüssen am grössten

«Die Klimaveränderung mit der Erwärmung der Gewässer ist insbesondere für Fische tödlich, die kühles und sauerstoffhaltiges Wasser brauchen, wie zuletzt der Hitzesommer 2018 dies tragisch gezeigt hat», sagt Kurt Braun, der Präsident des Aargauischen Fischereiver­bandes. In Mittellandflüssen sei die Problematik der Erwärmung am grössten, «da für die Fische keine Möglichkeit besteht, in kühlere Zonen wie die Tiefe der Seen zu flüchten», so Braun.