Kreismeisterschaft Nachwuchsturner abgesagt – Mike Müllers „Gemeindeversammlung“ und Konzert verschoben

Mit «Heute Gemeindeversammlung» wäre Mike Müller am Sonntag, 15. März, auf der Kaiserbühne in Kaiserstuhl aufgetreten. Seine Show wurde nun auf den 15. November verschoben.

Diesen Samstag hätten sich Nachwuchsturner an der Kreismeisterschaft in Rekingen gemessen. Daraus wird nichts: Infolge der unsicheren Lage durch das Corona-Virus sagen die Organisatoren den Anlass nun ab, wie sie in einer Nachricht schreiben. Eine kurzfristige Absage des Anlasses aufgrund eines neuen Behördenentscheids würde grosse finanzielle Einbussen zur Folge haben.

Ebenfalls diesen Samstag hätte in Döttingen ein Konzert des Orchestervereins Bremgarten stattfinden sollen. Der Verein teilt nun mit, dass das Konzert im Unteren Aaretal und jenes in Bremgarten vom Sonntag, 15.März, verschoben werden. Ein Ersatzdatum wird der Orchesterverein auf seiner Website publizieren. (az)