Kontrollen der Regionalpolizei zeigen: Gewerbe kreativ − Senioren teilweise uneinsichtig

Seit Dienstag sind auf Entscheid des Bundesrats alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe bis am 19. April geschlossen. Lebensmittel-Läden und jene im Bereich Gesundheit bleiben offen. Dies, um vor allem ältere Personen vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Corona-Virus zu schützen.

Doch ein Blick auf die Strasse zeigt: Noch immer sind viele Personen über 65 Jahren unterwegs, so auch im Zurzibiet. Es gebe viele Senioren in der Region Zurzibiet, die sich vorbildlich verhalten, sagt René Lippuner, Chef der Regionalpolizei Zurzibiet, auf Anfrage. «Aber es gibt auch solche, bei denen die Warnung noch nicht angekommen ist.»

Bei den Repol-Polizisten stehen zurzeit vor allem die Prävention und Information zum Thema Corona-Virus im Fokus. «Dem Gewerbe muss ich ein Kränzchen winden», sagt Lippuner. «Sie setzen die Massnahmen um und sind sehr kreativ.» Bisher seien weder Bussen noch Ermahnungen ausgesprochen worden. Viele der Patrouillen würden vor allem Fragen der Gastrobetriebe beantworten. Was dem Repol-Chef aber auffällt: «Es sind immer noch viele Senioren auf den Strassen oder in den Läden unterwegs.» Manche würden sogar ungehalten reagieren und kein Verständnis zeigen, wenn sie auf die Gefahr hingewiesen würden. Damit würden sie die Bemühungen aller torpedieren, so Lippuner. Alle müssten sich jetzt flexibel zeigen, auch die älteren Menschen. Und er rät: «Bitten Sie Ihre Nachbarn um Hilfe.»

Am Montag versuchte bereits die Fach- und Dienstleistungsorganisation für das Alter Pro Senectute an einer Medienkonferenz, an die Senioren zu appellieren. (sga)