Konkurs der Schlossherrin: Gläubiger fordern 30 Millionen – ihr Vermögen dürfte dafür reichen

Das Konkursverfahren über die umstrittenen Böttsteiner Schlosseigentümerin Pearl Anthony Lauper ist einen grossen Schritt weiter. Nun liegt der Kollokationsplan vor. Er zeigt in einem Konkursverfahren auf, welche Gläubiger welche Forderungen zu Gute haben und in welcher Reihenfolge diese gestillt werden. Für die Gläubiger dürfte sich eine grosse Hoffnung erfüllen. «Wir gehen davon aus, dass alle Forderungen der Gläubiger gestillt werden können», sagte die für das Verfahren zuständige Juristin Sabrina Brem vom Konkursamt Thalwil.

Pearl Anthony Lauper hatte das Schloss samt Hotel-Restaurant Mitte 2017 vom Energiekonzern Axpo gekauft und buchstäblich heruntergewirtschaftet . Dazu wurden Vorwürfe von Mitarbeitenden publik . Das Hotel-Restaurant, nicht weit vom Paul Scherrer Institut (PSI) und vom Kernkraftwerk Beznau gelegen, genoss zuvor während Jahren einen guten Ruf, weit über die Region hinaus. Seit dem Konkurs steht es leer. Auch in der Gartenwirtschaft bleiben die Stühle seither leer:

Der Kollokationsplan ist noch bis zum 25. November für die Gläubiger einsehbar. Im besten Fall könnte der Kollokationsplan gegen Ende Jahr rechtskräftig werden. «Dann können wir mit der Verwertung beginnen», sagt Brem. Verhindern würde dies eine Beschwerde oder Klage eines Gläubigers. Vor dem Hintergrund, dass Gläubiger mit der Auszahlung all ihrer Forderungen rechnen können, scheint dies wenig realistisch.

Nicht weniger als 23 Liegenschaften gehören zur Konkursmasse. Darunter befindet sich auch das Schloss Böttstein sowie mehrere benachbarte, teilweise überbaute Parzellen. Die meisten der 23 Liegenschaften befinden sich im Kanton Zürich. Darunter sind Häuser ebenso wie Landparzellen, etwa auch neben dem Schloss Böttstein . Pearl Anthony Lauper gehören auch Liegenschaften in Südafrika, wo ihre Familie herkommt. «Im Moment haben wir keinen Zugriff auf diese», sagt Sabrina Brem. Bestätigt sich die Hoffnung, dass die Gläubigerforderungen mit der Konkursmasse gedeckt werden können, ist das auch nicht nötig. «Ansonsten würden wir das versuchen», ergänzt die Juristin.

Anfangs durfte Lauper in einer Wohnung der Liegenschaft bleiben. Vor einigen Monaten ist sie ausgezogen.

Schloss Böttstein: Es gibt Kauf-Interessenten

Konkurs ging auch die Wilkinson Immobilien GmbH von Pearl Anthony Lauper. Mangels Aktiven wurde dieses Konkursverfahren vom zuständigen Konkursamt Enge-Zürich bereits eingestellt. Hierbei handelt es sich allerdings um ein separates Verfahren. Es beschränkt sich auf die Liquidation einer weiteren Liegenschaft in Birmensdorf im Bezirk Dietikon. Der Sitz dieser Firma befand sich in einer ehemaligen Jesuiten-Villa in Zürich-Enge. Lauper hatte es vor wenigen Jahren mit ihrem Lebenspartner im Baurecht erworben. Ihr Eigentum daran gehört zur Konkursmasse.

Zu Schloss Böttstein haben sich bereits Interessenten gemeldet. Wird es nun verkauft? «Das können wir noch nicht sagen», sagt Sabrina Brem. Die Reihenfolge bei der Verwertung der Liegenschaften stehe noch nicht fest. Die Juristin weiter: