Kollision mit Auto: Töfflenkerin schwer verletzt

In Leuggern ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 72-jährige Autofahrerin kollidierte beim Linksabbiegen mit einer Töff-Fahrerin. Die 50-jährige Frau wurde beim Sturz schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog sie ins Spital, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Wie es genau zum Unfall kam, ist noch nicht restlos geklärt. Die Kantonspolizei ermittelt. Die Strasse wurde zur Tatbestandsaufnahme für rund vier Stunden gesperrt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16 Uhr. Die Autofahrerin bog von der Steiächerstrasse links in die Kreuzsstrasse ab. Dabei prallte sie mit der Töff-Fahrerin zusammen, die aus Gippingen kam.

