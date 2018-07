Mit St. Blasien verbindet den Zurzibieter Ort seit vielen Jahren eine tiefe Freundschaft. Sie ist eng mit der Geschichte Klingnaus verknüpft, sagt Rolf Walker, Verwaltungsleiter in Klingnau. Die älteste Verbindung geht auf das Jahr 1250 zurück, als die habsburgische Benediktinerabtei für ihre verschiedenen an Aare, Surb und Limmat gelegenen Ländereien eine Propstei in Klingnau errichtete und hier einen Verwalter einsetzte.

Nachdem die Hochzeiten als Kurort der Vergangenheit angehören, ist der Ort mit seinen rund 4000 Einwohnern heute vorwiegend als Ziel für Tagesausflüge beliebt. Bis heute nehmen Stadt- und Vereinsvertreter an allen grösseren Ereignissen in den beiden Städten teil, pflegen den Gedankenaustausch und tragen damit zu einem Kontakt über die Landesgrenzen bei. Der letzte Besuch aus der Partnergemeinde liegt erst wenige Wochen zurück: Am Städtlifäscht trat die Stadtmusik St. Blasien in Klingnau auf.