Immer wieder wird der Badener von Fans erkannt, egal ob er gerade am Wandern, im Zug oder im Postauto sei. Das störe ihn aber überhaupt nicht, im Gegenteil: "Ich gebe gerne meine Aufmerksamkeit." Er hoffe, dass er den Leuten in Erinnerung bleiben wird. "Ich werde den Donnschtig-Jass weiterhin verfolgen und auch besuchen. Mir gefallen volkstümliche Sendungen, die liegen mir sehr.“

Auch das Feiern an den Dorffesten gefiel ihm. Gerüchte besagen, dass er immer am längsten getanzt habe und immer als letzter ins Hotel kam. Ist da was dran? "Einstein" lacht: "Ich habe früher immer viel mit meiner Frau getanzt und noch heute tanze ich gerne. Ich bin kein Profi-Tänzer aber ein sehr guter."