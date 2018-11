Als die Mähmaschine sich nähert, springt plötzlich eine Rotte von rund 20 Wildschweinen aus dem Feld. Diese Szene soll sich in Würenlingen abgespielt haben. "Mähdrescher auf Wildsaujagd im Würenlinger Feld. Wäre doch etwas fürs Tele M1 und die AZ", schreibt ein Leser am 16. November. Im Anhang schickt er das Video mit. Am Telefon erklärt er ausserdem, er glaube zu wissen, um welches Feld es sich handle.

Die Geschichte nimmt allerdings eine unerwartete Wende. Nach kurzer Recherche ist klar: Das Video ist weder neu noch aus dem Aargau. Die AZ hat vor einem Jahr sogar schon darüber berichtet. Die Szene stammt aus dem tschechischen Dorf Nová Ves u Světlé. Das Portal Viralhog hat das Video am 8. Oktober 2017 auf mehreren Video-Plattformen veröffentlicht. Alleine auf Youtube hat es über 200'000 Aufrufe.