Thomas Santhori macht sich wieder auf: Der Populärkünstler aus Bad Zurzach befindet sich in den Vorbereitungen für sein nächstes grosses Projekt. Nachdem er 2016 in New York mit einer Performance und einer Ausstellung von sich reden machte, wagt der 70-Jährige nun den Sprung nach China. Im September wird er im Schanghai Himalayas Museum Auszüge aus seinem Werk vorstellen. Im neuesten Zyklus «Verhältnis» nimmt Santhori wiederum das Thema mit den Betrachtern auf. Erneut sind für den Besucher nur Rücken und Hinterkopf zu sehen. Ein Älpler spricht mit seiner Kuh, Skylines und Bergketten werfen die Frage nach dem Verhältnis auf. Die Ausstellung trägt darum sinngemäss den Namen «Relationship».

Dass Santhori in der bedeutendsten Industriestadt der Volksrepublik ausstellt, war ursprünglich nicht geplant. «Primär war das Ziel etwas Neues zu machen», sagt der Künstler. Zuoberst auf seiner Wunschliste stand Hongkong. «Eine Kollegin sagt mir aber, dass es dort kompliziert werden könnte.» Auf Anraten einer befreundeten Kunstprofessorin aus Peking, habe man sich dann für Schanghai entschieden. Santhori benötigte auch hier einen langen Atem. Vier Jahre dauerten die Gespräche und Verhandlungen, bis er Ende letzten Jahres die offizielle Einladung erhielt. Die Vorgaben, die er zu erfüllen hatte, waren klar vorgegeben: keine sexistischen und politischen Sujets.