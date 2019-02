Seit Anfang dieser Woche läuft die Auflage für die Teiländerung des Kulturlandplanes und die Ergänzung der Bau- und Nutzungsordnung für die «Zone für Auffüllung und Rekultivierung Buchselhalde».

An einem öffentlichen Anlass wurde über das Projekt informiert, das im Wesentlichen vorsieht, in den nächsten Jahren insgesamt rund 850'000 Kubikmeter Aushub in der Buchselhalde zu deponieren und dabei die Geländekante gegen die Surb hin zu verschieben. Durch diese Verschiebung könnten ein neuer Uferweg entlang der Surb geschaffen und Renaturierungsmassnahmen umgesetzt werden.

«Projekt bringt Mehrwert»

Der Tegerfelder Gemeindeammann Lukas Baumgartner zeigte den Ablauf des Verfahrens auf. Aus Sicht von Döttingen, das – im wahrsten Sinne des Wortes – nur am Rande tangiert ist, nahm Gemeinderat Michael Mäder Stellung.

«Wir sehen im Projekt gewisse Mehrwerte für die Gemeinde und die Bevölkerung», stellte Lukas Baumgartner fest. Nicht unwidersprochen bleiben sollte aber seine Feststellung, wonach das Projekt Mehrwerte auch für die Landwirtschaft bringe.

«Dass nicht alle hinter dem Projekt stehen können, ist verständlich», so Markus Birchmeier von der Betreiberin der Deponie, der Birchmeier Kies + Deponie AG. «Landschaft und Natur, und auch die Wirtschaft, sind jedoch Gewinner. Gewinner ist aber auch die Standortgemeinde Tegerfelden.»

Tegerfelden wird, wie er versicherte, erhebliche Nebenleistungen, so etwa eine neue Kanalisationsleitung im Deponie-Perimeter, erhalten. Zudem wird die Gemeinde eine Inkonvenienzentschädigung von einem Franken pro Kubikmeter deponierten Aushubes einstreichen können. Markus Birchmeier: «Unser Ziel war es, möglichst viele Anliegen der Bevölkerung aufzunehmen – im Bewusstsein, es nicht allen recht machen zu können. Wir sind der Meinung, eine sehr gute Lösung gefunden zu haben.»

Angst ums Mikroklima

Das jedoch haben – nicht unerwartet – nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am gut besuchten Informationsanlass so gesehen. Bei der Vorstellung des Projektes durch Planer Rolf Zuberbühler von der RZ Geokonzept GmbH flammten jedenfalls immer wieder Diskussionen auf. In Zweifel gezogen wurden nicht nur der Bedarf für die Deponie, die Herkunft des Aushubmaterials oder die Höhe der Auffüllung – am höchsten Ort gut drei Meter über dem Niveau der Kantonsstrasse. Befürchtungen wurden auch im Hinblick auf allfällige Auswirkungen aufs Mikroklima geäussert.

«Durch die Auffüllung entsteht eine Talsperre», wurde aus dem Publikum argumentiert. «Die Luftzirkulation wird beeinträchtigt. Das Frostrisiko für die Reben steigt. Die Buchselhalde ist der falsche Standort für eine Deponie.» Dem hielt Rolf Zuberbühler, gestützt auf ein Gutachten, entgegen: «Es gibt keinen Riegel quer durchs Surbtal. Die kalte Luft ist kein Thema.»

Das nächste Wort werden jetzt im kommenden Sommer in Tegerfelden (14. Juni) und in Döttingen (12. Juni) die Gemeindeversammlungen haben, bevor das Baugesuchsverfahren für die Erweiterung der Deponie stattfinden kann. Der Eintrag der Buchselhalde als Deponie für unverschmutzten Aushub im kantonalen Richtplan ist vom Grossen Rat vor knapp einem Jahr genehmigt worden.