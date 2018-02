Auch im Bezirk Baden stehen immer weniger öffentliche Telefonkabinen. Aktuell sind es noch 24. Die meisten Publifone stehen in Baden (5), in Wettingen (4) und in Spreitenbach (3). Ob in diesem Jahr weitere Kabinen verschwinden werden, ist laut Swisscom noch offen. Der Abbau der Publifone ist eine rollende Planung, darum stünden noch keine Termine fest. (dws)