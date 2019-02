Linda Steger (Würenlingen), Julian Schmid (Tegerfelden) und Ilayda Bostanci (Windisch) sind Lernende an der libs in Baden (Industrielle Berufslehren Schweiz). Die Automatiker im 2. Lehrjahr engagieren sich für den Umweltschutz. Nach einer Teilnahme am «Blue Camp» der Klimaschutzorganisation «Myclimate» beschlossen sie, etwas gegen die grossen Mengen an Plastikabfall zu unternehmen. Es entstand das Projekt «Antiplast».

Die Idee: Eine Woche lang sollte zusammen mit anderen Lernenden, den Ausbildnern und den Familien Kunststoff- und PET-Abfall getrennt gesammelt werden. Um möglichst viele Freiwillige dafür zu gewinnen, stellten Steger, Schmid und Bostanci ihr Projekt den anderen Lernenden vor.