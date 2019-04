Ein 22-jährige Schweizer fuhr mit einem Subaru am Mittwoch Nachmittag auf der Döttingerstrasse in Würenlingen in Richtung Döttingen. Beim Verlassen des Kreisverkehrs "Granella" geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Lastwagen. Anschliessend blieb der Personenwagen auf einer Wiese stehen.

Es wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt zirka 20'000 Franken.

Die Kantonspolizei nahm dem Junglenker den Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab und verzeigte ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft.

