Jetzt spricht der Pyro-Bastler von Klingnau: «Ich habe nicht alle Böller selber gezündet»

Wochenlang hielten laute Knalle in der Nacht und Funde von Knallkörpern ganz Klingnau in Atem. Vorletzten Freitag kam es zur Festnahme eines 42-Jährigen. «Mir war sofort klar, worum es geht», sagt der Mann. Zwei Polizisten in Zivil legten ihm Handschellen an und fuhren ihn zur Einvernahme nach Baden. Schnell fügt er hinzu: «Die Böller waren zwar von mir. Aber ich habe nur zwei gezündet, und nicht in den Reben, sondern im Wald.»

Wie ist das möglich, wo Bewohner angaben, im Februar und März in sieben Nächten laute Knalle gehört zu haben? Die Bundesanwaltschaft, die das Strafverfahren übernommen hat, äussert sich dazu nicht. Der Mann dagegen holt aus. Pyrotechnik habe ihn schon immer fasziniert. Die chemischen Zutaten, die er verwendet habe, seien weder illegal noch gefährlich. Man könne sie sich per Post schicken lassen. «Die explodieren nicht einfach so.» Illegal sei dagegen, die Zutaten zu mischen.

Für das Zünden der zwei Böller sei er «tief in den Wald» gelaufen. «Ich wollte das Zeug einfach mal testen», sagt er. «Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, das in den Reben und so nahe von bewohnten Liegenschaften zu tun.» Er glaube auch nicht, dass jemand diese Knalle aus dem Wald gehört habe.