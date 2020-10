Jetzt definitiv: Vier Kandidaten wollen den letzten Sitz im Gemeinderat – vier Rückzieher

Für die neue Fusionsgemeinde Zurzach wird per 2022 der neue Gemeinderat gesucht. Während im Wahlkreis 2 (Bad Zurzach) die drei Sitze im ersten Wahlgang besetzt werden konnten, wird im Wahlkreis 1 am 29. November ein zweiter Wahlgang notwendig. Von den insgesamt vier Sitzen konnten erst deren drei besetzt werden.

Am Mittwoch, 12 Uhr, ist die Anmeldefrist abgelaufen. Zum zweiten Wahlgang treten erneut an: Cyrill Tait (Kaiserstuhl, parteilos, 406 Stimmen im ersten Wahlgang), Sheela Süess (Baldingen, parteilos, 331), Christian Trottmann (Rekingen, EDU, 254) und Daniel Imthurn (Rietheim, SVP, 54).

Auf eine Kandidatur im zweiten Wahlgang verzichten Sebastian Laube (FDP), Franziska Maag (Grüne), Markus Perreten (SVP; alle aus Rümikon) sowie Adrian Thoma (parteilos, Böbikon). Mit dem Rückzieher aller drei Kandidaten aus Rümikon wird die Gemeinde nicht im neuen Gemeinderat vertreten sein.