Indermühle verkauft Möbeltransport-Firma DST Combitrans – neuer Besitzer gibt Standort Rekingen auf

Die Rekinger Indermühle Holding verkauft ihr Tochterunternehmen DST Combitrans: Käufer ist die Sieber Solutions AG. Das teilen die beiden Unternehmen mit. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf datiert auf den 19. Mai 2020.

Die Mehrheit der rund 45 Mitarbeitenden erhalte an den Standorten der Sieber Gruppe in Dietikon und Pratteln neue Anstellungen, heisst es in der Mitteilung. Damit bleibt offen, ob einzelne oder bis zu 20 Stellen verloren gehen. "Der bisherige Unternehmensstandort in Rekingen wird aufgegeben. Die Zollagentur in Waldshut-Tiengen ist von der Transaktion nicht betroffen."

Die 1988 gegründete DST Combitrans bietet Dienstleistungen für Transport, Lagerung und Verzollung von Möbeln, Weisswaren und Accessoires an, sowohl an Firmen- wie an Privatkunden in der anzen Schweiz, Deutschland und Österreich.

Konzentration auf das Kerngeschäft

Die Indermühle Holding hat sich zum Verkauf entschlossen, um sich «in der aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Situation konsequent auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren», sagt Verwaltungsratspräsidentin Sandra Traxler. Indermühle wolle im Kerngeschäft weiter wachsen. Sie spricht von einer optimale Lösung für die Mitarbeitenden und die Kunden. Sieber sei ein Partner, der «unsere langjährige Firmentradition und unseren Qualitätsanspruch bedingungslos teilt.»

Indermühle ist in den Bereichen (Gefahrgut-) Logistik, Carreisen und ÖV sowie Reparatur und Wartung von Nutzfahrzeugen tätig. Traxler führt das 1953 gegründete Familienunternehmen in dritter Generation. Es beschäftigt insgesamt 230 Mitarbeitende an vier Standorten in der Schweiz.

Das operative Geschäft der DST sei "eine ideale Ergänzung der Aktivitäten der Sieber-Gruppe. Diese verfügt über Logistikzentren in der ganzen Schweiz sowie im angrenzenden Ausland. Sieber will seine Stellung im Möbeltransport-Markt verbessern und das Geschäftsmodell erweitern. Gemäss eigener Darstellung gehört Sieber Solutions zu den führenden Unternehmen im Bereich der 2-Mann-Lieferungen für Möbel, Weisswaren und weitere Produkte.

Christian Sieber, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Sieber-Gruppe lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Mit der Übernahme des operativen Geschäfts der DST können wir attraktive Marktchancen zum verstärkten Ausbau unserer Geschäftstätigkeit im Bereich des Möbeltransports nutzen.»

