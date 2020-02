In Mellikon sammelt man jetzt digital für die Brandopfer

Am 30. Oktober letzten Jahres brannte in Mellikon ein Mehrfamilienhaus. Der Brand zerstörte den Dachstock und das Obergeschoss. Zwei Personen mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Spital überführt werden. Die beiden Mietwohnungen brannten komplett aus. In einer wohnte eine dreiköpfige Familie mit zwei Mädchen.

Was daraufhin folgte, war eine grosse Solidaritätsaktion. Nachbarn gewährten den Betroffenen vorübergehend Unterschlupf. Und: Erstmals fand im Ort mit der Plattform Crossiety eine digitale Spendenaktion statt.

Conny Fuchs, parteilose Gemeinderätin in Mellikon, ist für die Betreuung der neu geschaffenen digitalen Plattform zuständig und hell begeistert. Seit letztem Sommer nutzt der kleine Ort im Zurzibiet das Angebot des Start-ups mit Sitz im zürcherischen Thalwil. Mitinhaberin und Verwaltungsrätin ist die ehemalige Aargauer SP-Ständerätin Pascale Bruderer.